Ator de 'Chiquititas' é encontrado após sete dias desaparecido

O ator Daniel Morozetti, de 39 anos, que viveu “Rui” na novela Chiquititas, foi encontrado após passar sete dias desaparecido. A família de Daniel espalhou várias imagens do ator nas redes sociais pedindo informações para quem o tivesse visto. As informações são da revista Quem.

De acordo com uma postagem feita por familiares, Daniel entrou em contato com a família nesta quarta-feira (18). O desaparecimento do artista já teria sido informado até mesmo no Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), em São Paulo.

Aparentemente, o ator viu suas fotos sendo compartilhadas nas redes sociais e procurou a família para dizer que estava bem.