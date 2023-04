Ator Carmo Dalla Vecchia revela nunca ter feito sexo com mulheres: ‘Até tinha atração'

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos, revelou em uma entrevista que nunca teve relações sexuais com mulheres, mesmo tendo namorado algumas. Casado com o dramaturgo João Emanuel Carneiro há mais de 17 anos, Carmo também afirmou que recebeu mensagens carinhosas e afetivas após assumir publicamente sua sexualidade.

Em conversa com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, apresentadores do podcast “Papagaio Falante”, o ator gaúcho conta que se descobriu homossexual aos 12 anos. Carmo afirma que nunca teve problema com os pais por conta de sua orientação sexual, e que teve várias namoradas, mas nunca se relacionou sexualmente com nenhuma:

“Sempre tive muitas namoradas, mas o ato mesmo só aconteceu com caras. Até tinha atração, mas não rolou”, explicou durante a entrevista.

Carmo é casado com João Emanuel Carneiro desde 2005, com quem tem um filho gerado em uma barriga de aluguel. Atualmente interpreta Érico Requião na novela da TV Globo “Amor Perfeito” (2023). Seu casamento com o autor das novelas “Avenida Brasil” (2012) e “A Favorita” (2008) permaneceu durante muito tempo longe dos holofotes da mídia. Veja fotos do casal:

Veja a entrevista completa de Carmo Dalla Vecchia

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)