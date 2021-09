Artistas se manifestam contra e a favor de Bolsonaro

Neste feriado de Artistas têm usado as redes sociais para se posicionar sobre os atos que acontecem neste 7 de setembro. Apoiadores do presidente da República ocupam as ruas de várias cidades do país com pedidos antidemocráticos e discursos contra o STF e o Congresso.

A atriz Paolla Oliveira postou no Twitter: "Não existe futuro sem democracia. Não existe futuro com esse desgoverno. #ForaBolsonaro, apesar de você, amanhã há de ser outro dia". O cantor Milton Nascimento postou trecho da canção "Milagre dos Peixes": "Eu apenas sou um a mais, um a mais/ A falar dessa dor, a nossa dor…" e, em outra postagem, surgiu cantando "Cálice", hino de resistência ao regime militar.

Sérgio Reis, que reivindicou atos antidemocráticos, compartilhou fotos de apoio a ele durante as manifestações, inclusive de uma criança segurando um cartaz escrito "Sérgio Reis, obrigado por lutar por nós". Regina Duarte, atriz e ex-secretária de Cultura de Bolsonaro, postou a foto de uma flor amarela, desejou "feliz dia da independência" e escreveu sobre comemorar "um novo renascer, uma nova consciência do povo".

O ator Bruno Gagliasso questionou os atos em Brasília em vários tuítes: "Como será que os Coronéis se sentem vendo esse monte de caminhão 0Km nas mãos dos apoiadores do minto, enquanto pilotam aqueles blocos de tétano ambulantes? Fica o questionamento". O ator Marcelo Serrado, que apoiou o ex-juiz Sergio Moro em 2016, publicou imagens contra Bolsonaro.

A atriz Taís Araújo compartilhou um texto questionando os atos antidemocráticos: "É gente má. Sei que o vocabulário é quase infantil. Mas há gente má. É toda aquela que não acredita na democracia, que não protege os direitos humanos, que é autoritária". Já o humorista Fábio Porchat escreveu: "Se você ainda apoia o presidente Bolsonaro em 2021 ou você é ignorante ou mau caráter ou os dois. Não há outra possibilidade".

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães compartilhou criticou o preço da gasolina e escreveu "Salve a democracia". A atriz Vera Holtz compartilhou uma arte em que grãos de feijão formam o mapa do Brasil Holtz, numa alusão à recente declaração do presidente em que ofendeu quem precisa comprar feijão, alegando que deveria comprar fuzil.

Já a atriz Samantha Schmütz, criticou o ato em Brasília no Twitter, expondo a contradição da defesa simultânea de "liberdade" e "intervenção militar". O ator Gabriel Leone postou uma foto ditatura militar com a frase "amanhã vai ser outro dia" e pediu o impeachment do presidente.

O cantor Latino convocou seguidores a participarem dos atos pró-Bolsonaro ao cantar uma paródia de "Me Leva". "Sou patriota sim! Não fico em cima do muro por conta de ideologias políticas. Sou Brasil", escreveu.