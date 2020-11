Artista de rua britânico Banksy financia barco de resgate de refugiados

LONDRES - O artista de rua britânico Banksy está financiando um barco para resgatar refugiados no Mediterrâneo que tentam chegar à Europa vindos da África, informou o jornal The Guardian.

Batizada de "Louise Michel" em homenagem a uma anarquista feminista francesa, a embarcação tem uma ilustração de uma garota segurando uma boia salva-vidas em forma de coração ao estilo de Banksy, com estêncil, de acordo com uma foto no jornal.

Tripulado por ativistas europeus experientes em busca e salvamento, o barco já participou de várias operações de resgate. Banksy, cujo envolvimento na operação se limita a fornecer financiamento de acordo com a reportagem, tem destacado os refugiados e a imigração em seu trabalho.

O artista nascido em Bristol, que mantém sua identidade em segredo, é conhecido por seu grafite político ou social com obras em cidades ao redor do mundo. No ano passado, uma de suas pinturas representando primatas sentados no Parlamento britânico foi vendida por mais de 12 milhões de dólares em um leilão.