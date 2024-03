Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia e coloca marca-passo no coração

Arnold Schwarzenegger, 76 anos, revelou que foi submetido a uma cirurgia cardíaca para implante de marca-passo recentemente. O ator e ex-governador da Califórnia, anunciou em seu podcast, Arnold's Pump Club, que está se recuperando do procedimento depois de passar por três cirurgias com o coração aberto.

“Na segunda-feira passada, fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais uma máquina: ganhei um marca-passo. Em primeiro lugar, quero que vocês saibam que estou muito bem! Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um grande evento ambiental com minha amiga e também defensora do fitness, Jane Fonda. Ninguém jamais imaginaria que comecei a semana com uma cirurgia. Quero agradecer a toda a minha equipe da Clínica Cleveland. Todos os médicos e enfermeiras cuidaram muito bem de mim e tornaram a cirurgia o mais indolor possível”, disse.

Em 1997, Schwarzenegger passou por uma cirurgia para substituir a válvula pulmonar e a válvula aórtica, que durariam de 12 a 15 anos. Em 2020, ele foi submetido a uma nova cirurgia para que ambos fossem substituídos novamente. O artista explicou que o tecido cicatricial de sua última cirurgia causou-lhe batimentos cardíacos irregulares e foi instruído a monitorá-lo de perto.

“Mantive contato com minha equipe médica e visitei pessoalmente pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up completo e ver como estava meu coração”, disse ele. “Essa é a vida de quem vive com um problema cardíaco genético. Mas você não vai me ouvir reclamar".