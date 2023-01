Ana Maria Braga publica fotos na África do Sul ao lado do novo namorado: 'Lugar muito especial'

A apresentadora Ana Maria Braga, de 73 anos, tirou férias do programa “Mais Você”, da TV Globo, e aproveitou os dias de descanso para fazer uma viagem ao lado de seu namorado e de familiares.

VEJA MAIS

Ana Maria viajou para a Cidade do Cabo, capital da África do Sul. A jornalista publicou diversas imagens da visita ao país do continente africano. Ao lado de Fábio Arruda, com quem se relaciona há quase um ano, ela aparece duas vezes. Veja as fotos da viagem:

Na publicação, a artista enaltece o país: “Algumas fotos dessa viagem deliciosa em família. A África do Sul é um lugar muito especial”, disse.

Ana Maria Braga já se divorciou quatro vezes

A apresentadora já foi casada quatro vezes. Seu último casamento foi com o empresário francês Johnny Lucet, de 58 anos, de quem se divorciou no início de 2021. O namoro com Fábio Arruda começou em março de 2022, quando o casal acompanhou um jogo entre Corinthians e Palmeiras juntos. Desde então, o relacionamento entre Ana Maria e o jornalista tem sido bastante discreto.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)