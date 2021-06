Antônio Fagundes aparece jogando The Last Of Us Part II

Antônio Fagundes apareceu jogando The Last of Us Part II em um vídeo das redes sociais divulgado pela sua esposa Alexandra Martins durante o quadro Super Dança dos Famosos no Domingão do Faustão.

Alexandra publicou um vídeo de Fagundes concentrado no jogo do Playstation 4 com a legenda de que “a Ellie tá no perrengue”. Além de The Last of Us, Fagundes é um fã declarado de God of War. Em agosto de 2020, o ator revelou que ficou uma semana sem dormir porque estava jogando o capítulo mais recente da saga de Kratos, lançado em 2018.