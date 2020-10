Antônia Fontenele diz que ainda 'não recebeu nada do Marcos Paulo'

A apresentadora e youtuber Antonia Fontenelle, mulher do diretor de televisão Marcos Paulo, falecido em 2012 disse no programa 'Tô na Pan' que ainda não recebeu nenhuma herança dele até hoje.

“Eu ainda não recebi nada do Marcos Paulo, mas estão contando os juros, né? Quando eu ganhar a grana, vou pagar o que devo pro Leo e comprar uma passagem só de ida pra China”, brincou.

Fontenelle está em uma disputa judicial com as filhas de Marcos Paulo pelo direito à herança. Em 2019, ela foi reconhecida como viúva do diretor, com direito a 12,5% do patrimônio dele. A fortuna de Marcos Paulo é avaliada em torno de R$ 50 milhões.