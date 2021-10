Antes e depois de Luísa Sonza choca e gera treta na Web; entenda

Uma imagem da cantora Luísa Sonza está gerando um certo desentendimento entre internautas nas redes sociais. Tudo aconteceu após uma conta no twitter mostrar duas fotos de Luísa, uma atualmente e outra de cinco anos atrás. No registro, os seguidores chegam a confundir a cantora com uma drag queen.

Após a imagem circular na Web, vários fãs de Luísa e outros internautas entraram em discussão sobre os procedimentos estéticos que a ela realizou no rosto, o ganho de peso e a semelhança com uma drag queen. Muitas pessoas chegaram a afirmar que não se tratava da mesma pessoa e assim teve início a discussão.

Muita gente chega a perguntar quem seria a pessoa da imagem, pois não conseguiram identificar que se tratava de Luísa.

Além disso, muitos internautas não perderam tempo em criar memes com a situação.