Antes de 'No Limite', Ariadna posou nua: 'Não precisamos ser magras para sermos perfeitas'

Ariadna Arantes topou participar da nova edição de "No limite". Mas, antes de se desafiar a ingressar no reality de sobrevivência, ela realizou um ensaio fotográfico nu, aos 36 anos. Os cliques aconteceram dez anos depois de já ter mostrado tudo pela primeira vez, em 2011, após sua participação no ‘BBB11’. Desta vez, ela queria valorizar as curvas que ganhou com o passar dos anos.

A modelo foi a primeira mulher trans a participar do ‘Big Brother Brasil’. E isso se repete agora, dez anos depois, em ‘No limite’. Ariadna até comparou as duas vezes que foi fotografada sem roupa. Ela fez questão de posar mesmo "não estando em forma", como afirmou.

Ela quis fazer com que outras mulheres não tenham medo de seus corpos. "São ensaios distintos. No primeiro eu era mais menina, e agora sou uma mulher. Estar posando nua mesmo não estando em forma ajuda outras mulheres a não terem medo de seus corpos e curvas. Somos todas lindas e não precisamos ser magras para sermos perfeitas", afirmou ela.

Em ‘No limite’, Ariadna fez parte do time Carcará. Já na estreia, ela chamou atenção dos espectadores por sentir dificuldades nas provas do reality, mas não desistiu e cumpriu a tarefa.