Anne Hathaway completa 42 anos com retrospectiva de 2024; veja vídeo

A atriz Anne Hathaway completa 42 anos nesta terça (12) e comemorou o aniversário com uma retrospectiva de momentos especiais de 2024. A estrela de “O Diário da Princesa” (2001) publicou o resumo deste ano no Instagram e recebeu várias felicitações dos fãs.

No vídeo compartilhado com os seguidores, Hathaway selecionou um momento de cada mês e aproveitou ainda para incluir uma recordação de dezembro do ano passado. A famosa abriu o registro com um encontro com Drew Barrymore.

Hathaway colocou, ainda no início da retrospectiva, um momento ao lado de Meryl Streep, na 30ª edição do SAG Awards. O encontro entre as estrelas de “O Diabo Veste Prada” gerou comoção entre os fãs na época.

A aniversariante do dia também surpreendeu em uma cena dançando em um show. Em outra, ela surge cantando no evento "Broadway Rallies for Kamala Harris". Anne finalizou a retrospectiva com um vídeo gravado hoje, quando completa 42 anos.

“A todos os indivíduos conscientes e discretos aqui (todos vocês, é claro): obrigado pelo presente que foi o 41!. A todos que já me mostraram graça: muito obrigado pela ajuda e pelo espaço para cresce. Espero vê-los em uma pista de dança em breve”, escreveu.