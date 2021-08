Anitta terá réplica de cera em famoso museu dos Estados Unidos

Anitta compartilhou com os seguidores do Twitter, na tarde desta sexta-feira (13), que terá uma réplica própria no famoso museu dos bonecos de cera “Madame Tussauds, em Nova York. Na publicação, ela escreveu que está muito honrada e mal pode esperar para ver o resultado. Nas imagens do vídeo, é possível ver alguns momentos do processo de escolha de cores, tons da pele, cabelo e pose.

O Madame Tussauds é um famoso museu de bonecos de cera, que coleciona réplicas idênticas de várias celebridades e personalidades influentes em todo o mundo. Ele está presente em muitas cidades e em vários países. O museu é uma das atrações mais famosas dos Estados Unidos e possui diversos andares para visitação e para tirar muitas fotos. confira algumas celebridades que já estão por lá: