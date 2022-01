Anitta investe na carreira internacional e firma contrato a nível global com a Sony Music Publishing

A Sony Music Publishing anunciou nesta segunda-feira, 3, a assinatura do contrato de administração editorial de Anitta a nível global. A brasileira fez muito sucesso nos Estados Unidos com o single “Girl From Rio,” que chegou ao yop 40 das rádios americanas e ao top 30 na Billboard’s Pop Airplay. Atualmente, a música possui mais de 100 milhões de streams e o vídeo ultrapassou 35 milhões de views no YouTube.

Além disso, a funkeira participa de outros grandes sucessos em colaboração com outros artistas, como “Faking Love” ft. Saweetie, “Me Gusta” ft. Cardi B e Myke Towers, “Tócame” ft. Arcangel e De La Ghetto e “Fuego” com DJ Snake and Sean Paul.

Com esse contrato, Anitta impulsiona a carreira internacional, pois vai trabalhar com a Sony americana e também com a divisão Latina dos Estados Unidos. “Estou super entusiasmada em juntar-me à família Sony Music Publishing e ansiosa para continuar promovendo minha música em escala global, com grandes espectativas em relação aos resultados dessa nova parceria”, comemorou Anitta.

Anitta é recordista de streamings no Brasil e crescendo na cena mundial com seis indicações ao Grammy Latino, nove prêmios do MTV EMA e foi a primeira brasileira a atuar no MTV Video Music Awards.

Anitta contabiliza 5 bilhões de views no You Tube e 6,5 bilhões de streams no Spotify. Ela foi apontada pela Billboard como a 15a artista mais influente do mundo na mídia social.

Atualmente, Anitta está finalizando o quinto álbum de estúdio, "Girl From Rio", com os novos singles “Envolver” e “No Chão Novinha” ft. DJ Pedro Sampaio, lançados no fim de 2021.