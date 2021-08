Anitta está namorando o ator americano Griffin Johnson, diz jornal

Anitta está de romance novo. Após o fim do relacionamento com o empresário bilionário americano Michael Chetrit, a cantora agora vive um affair com o ator Griffin Johnson, de 22 anos, segundo informou uma fonte do “Extra”.

Os dois posaram juntos pela primeira vez nesta quinta-feira, enquanto foram se divertir com amigos e a mãe de Anitta nos parques da Disney, nos EUA.

O bonitão tem 3,3 milhões de seguidores no Instagram é americano e vive em Miami, onde Anitta mora atualmente. Ele é uma estrela da mídia americana e ficou conhecido em 2020 por postar vídeos no Tik Tok. Johnson também é ator e fez parte do elenco da série americana “Attaway General”.

O relacionamento anterior da funkeira foi curto. Durou cerca de três meses o namoro de Anitta com o bilionário americano Michael Chetrit. A própria cantora respondeu a um fã, que perguntou em espanhol se ela estava namorando e a brasileira foi econômica e direta apenas respondendo: “Não”. Essa postagem ficou famosa entre os seguidores e fãs de Annita.

Anitta e Michael se conheceram na temporada que Anitta passou em Miami no início deste ano. Em maio, os dois foram fotografados juntinhos numa festa, mas Michael já circulava com ela por alguns eventos e casas de amigos nos EUA.

Parte dos fãs está torcendo para que o caso com o novinho Griffin Johnson dure mais. Já outra ala dos seguidores da cantora brasileira quer que ela se divirta mais e curta a vida de solteira.