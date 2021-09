Anitta é convidada do MET Gala 2021, o evento de moda mais exclusivo do mundo

A cantora Anitta já tem marco na carreira para este domingo, 12, sendo a primeira brasileira a se apresentar na premiação VMA, da MTV. Mas na segunda-feira, 13, ela deve carimbar de vez seu passaporte na A List de celebridades mundiais, isto porque foi convidada para um dos maiores eventos de moda do mundo: o baile do MET 2021. A informação foi confirmada pela Vogue Brasil.

O evento beneficente anual é conhecido por arrecadar fundos para o museu de Nova York (EUA), e a cada edição conta com uma lista super exclusiva de celebridades do momento. Nomes como Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga, Kim Kardashian, além de diversos estilistas, fazem parte da lista de convidados normalmente. Os convidados, assim como os estilistas que irão vesti-los, precisam ser aprovados por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue americana.

Anitta é convidada do shoemaker brasileiro Alexandre Birman, que representa o Brasil no baile há anos. Ainda segundo a Vogue Brasil, o look de Anitta, no entanto, ainda é uma incógnita, mas já foi escolhido por Anna Wintour.

Morando atualmente em Miami, Anitta é queridinha de alguns estilistas, e já apareceu diversas vezes usando peças de Jeremy Scott, atual diretor criativo da Moschino. No MET Gala, ele já vestiu nomes como Katy Perry, Madonna, Bella Hadid e Cardi B.