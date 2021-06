Angélica homenageia Faustão em 1ª semana sem 'Domingão'

Angélica, que fará parte do júri da Super Dança dos Famosos neste domingo, 20, fez elogios ao apresentador Faustão em uma postagem no Instagram. O Domingão, programa comandado por ele por mais de 32 anos, teve seu fim antecipado pela Globo conforme anúncio feito na última semana.

"Quero registrar aqui toda a minha admiração, carinho e respeito ao nosso Fausto Silva! Pude viver no palco do Domingão momentos incríveis sempre contando com sua generosidade e amizade. Desejo que ele abrace esse tempo para descansar e cuidar da mente e do corpo e que o novo ciclo venha com luz e muito amor! Ele merece!", escreveu a apresentadora.

Angélica é casada com Luciano Huck, nome escolhido pela Globo para ocupar o horário de Faustão aos domingos a partir de 2022.

Até lá, Tiago Leifert foi o escolhido para substituir o espaço do Domingão, em um primeiro momento à frente da Super Dança dos Famosos, que era um quadro e se tornou programa na grade da emissora.

A apresentadora destacou que sua participação no talent show será feita "atendendo a um pedido do meu querido amigo Boninho" e que estará "aplaudindo o talento de Tiago Leifert".