Andressa Urach tem loja de camisetas ‘tapa bumbum’ com temáticas religiosas

Andressa Urach possui uma loja virtual especializada em camisetas “tapa bumbum”. O estilo da peça é a cintura alongada feito cauda, resultando em um pretexto para disfarçar a nádegas da usuária.

LEIA MAIS: 'Dentro das igrejas estão os piores demônios', diz Andressa Urach

As camisas possuem uma temática religiosa. Nas estampas, palavras como “Gratidão” e “Fé” dão um toque fashion à peça funcional. Pela galeria de imagens no site, a loja foi criada em um período anterior a essa nova fase que a empreendedora vive.

(Divulgação)

Urach no último domingo (25), fez uma tocante homenagem a Cacau Oliver, assessor dos tempos mais ousados de Andressa. Aos poucos, ela começa fazer as pazes com a próprio história.

Agora fora da igreja, a ex-vice Miss Bumbum continua evangélica, mas já se sente confortável para renovar o visual e defender A Fazenda.