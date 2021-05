Andressa Urach revela ter escondido fantasia para entrar pelada em avenida do Sambódromo

Em meados de 2013, Andressa Urach chocou ao entrar na avenida do Sambódromo do Anhembi total nua enquanto desfilava em Tom Maior. Na época, a modelo disse que a fantasia teria sido roubada e não queria deixar de participar do carnaval. Mas, tudo não se tratava de uma invenção arrumada pela própria influencer. O motivo? Ela queria aparecer mais na mídia.

"Inventei. Eu tinha escondido, porque queria sair com os seios à mostra mesmo. Menti dizendo isso. A fantasia nunca foi roubada e eu estava daquela maneira porque eu queria mesmo", confessou Urach, em entrevista ao "Foi Mau", de Maurício Meirelles.

"Morro de vergonha porque eu era louca, chapada. Meu raciocínio não funcionava direito", justificou a vice Miss Bumbum.