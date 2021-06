Andressa Urach exibe vibrador e produtos eróticos para o dia dos namorados

Andressa Urach mostrou para os seguidores do Instagram que já está preparada para o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12 de junho. Ela exibiu alguns itens eróticos que comprou para dar uma “animada” no seu relacionamento.

Ela compartilhou um vídeo onde mostrou uma calcinha fio-dental branca, além de um jogo erótico, vibrador e gel para massagem comestível. Depois, ainda mandou um recado para o marido Thiago Lopes.

“Já comprei o meu presente de dia dos namorados! Fica a dica para você se inspirar e apimentar a sua relação. Todo homem gosta de uma dama na sociedade e uma safadinha entre quatro paredes. Thiago Lopes, dia 12 promete, amor”, postou ela.



A publicação rendeu vários comentários de seus admiradores, incluindo algumas provocativas: “As crentes piram com essas coisas”, disse uma seguidora. “De volta à verdadeira Urach”, comentou um admirador. “Você é um exemplo de superação, mas isso é demais. Volte a evangelizar”, pediu uma.