Amigos fazem rifa de carro de MC Kevin para comprar casa para a mãe do funkeiro

Amigos de MC Kevin se reuniram na quinta-feira, dia 17, em redes sociais, para anunciar a rifa de um dos veículos do cantor. O objetivo é comprar uma casa para a mãe dele, Valquíria Nascimento.

O funkeiro, de 23 anos, morreu em meados de maio, no Rio de Janeiro, após cair da janela de um hotel. Ele chegou a ser levado a um hospital na ocasião, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso. Kevin Nascimento Bueno estava hospedado no hotel com a esposa, Deolane Bezerra, e, na noite anterior, havia feito um show na cidade.

Em um vídeo nas redes sociais, MC Hariel, MC Pedrinho, MC Brinquedo e outros companheiros de de MC Kevin pediram ajuda aos internautas para comprarem a rifa e concorrerem a um dos carros de luxo do funkeiro, um Jaguar, avaliado em R$ 270 mil.