Alice Wegmann desabafa sobre presença de influencers na TV: ‘Nunca me ensinaram a ser it girl’

A atriz Alice Wegmann usou as redes sociais, nesta terça-feira (09/7), para desabafar sobre a pressão de manter uma presença nas redes sociais, seguindo as críticas do ator Armando Babaioff sobre a perda de espaço dos atores para influencers. “Tenho 17 anos de profissão, já aprendi sobre Shakespeare, mas nunca me ensinaram a ser uma it girl”, afirmou a atriz.

Wegmann também mencionou seu amor pela moda e o desejo de influenciar positivamente seus seguidores, incentivando a leitura, o teatro e a música. No entanto, ela destacou a crescente preocupação com a aparência nas redes sociais: "De uns tempos para cá está todo mundo tão preocupado."

Ela relatou uma experiência recente com uma marca que elogiou seu feed sem entender o papel de uma atriz. "Uma marca recentemente me procurou porque disse que ‘meu feed era bonito’, mas sequer sabia o que uma atriz representa para o seu país”, disparou.

Por fim, Wegmann compartilhou o vídeo do comentário de Babaioff como demonstração de apoio e relembrou um teste que fez com ele no passado. "Uma vez, há muito tempo, fiz um teste com o Babaioff para um filme do Karim. A gente não passou. Mas acho que foi um dos testes mais legais que eu já fiz na vida. Já vi ele no palco em Tom na Fazenda e fui muito arrebatada. Ele falou tão bem aqui. Obrigada, irmão”, escreveu.