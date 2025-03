Adriana Esteves vai encerrar contrato com a Globo após 'Mania de Você', diz colunista

A atriz Adriana Esteves não renovará seu contrato com a TV Globo após o encerramento da novela "Mania de Você", que exibe seu último capítulo nesta sexta-feira (28/03). A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, em publicação nesta quarta-feira (26/03).

Com a decisão, a artista encerra uma trajetória de 36 anos na emissora. Segundo a colunista, a escolha de não renovar o contrato teria partido da própria atriz, que segue aberta a novos projetos na televisão e no streaming, sem um vínculo fixo. A Globo, porém, ainda não se manifestou sobre.

Mesmo com o fim do contrato, a atriz seguirá atuando em produções do grupo Globo. Adriana Esteves está confirmada na terceira temporada da série "Os Outros", do Globoplay, onde interpreta a personagem Cibele. A nova fase da trama, conhecida por seu tom de suspense e drama, trará uma ambientação diferente das temporadas anteriores, deixando o cenário urbano do Rio de Janeiro para se passar no campo.

No elenco da próxima temporada, além de Adriana Esteves, estão confirmados nomes como Gi Fernandes, Lázaro Ramos, Mariana Lima, Carol Duarte, Pedro Wagner e Bruno Garcia.

A atriz tem uma longa história na TV Globo, com papéis marcantes em novelas como "Avenida Brasil", "Segundo Sol" e "O Cravo e a Rosa". Apesar da saída do contrato fixo com a emissora, Adriana seguirá na ativa e envolvida em novas produções.