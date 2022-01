Acusada de não escrever as próprias músicas, Taylor Swift rebate Damon Albarn

Damon Albarn, vocalista do Gorillaz e do Blur, afirmou que Taylor Swift não escreve as próprias músicas. A declação polêmica foi publicada pelo cantor no Los Angeles Times, no último domingo, 23. Taylor usou as redes sociais nesta segunda, 24, responder o comentário de Albarn: "Eu era uma grande fã sua até ver isso. Eu escrevo todas as minhas próprias músicas. Sua acusação é completamente falsa e tão prejudicial. Você não precisa gostar das minhas músicas, mas é muito f*** tentar desacreditar minha composição".

O cantor pediu desculpas à cantora. "Eu concordo totalmente com você. Tive uma conversa sobre composição e infelizmente foi reduzida a clickbait. Peço desculpas incondicionalmente. A última coisa que eu gostaria de fazer é desacreditar suas composições. Espero que entenda."

Na entrevista, o repórter rebate o comentário de Albarn e diz que Swift é uma grande compositora.