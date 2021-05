Acompanhante de luxo que estava com Kevin posta indireta: 'Dinheiro não compra caráter'

A modelo e acompanhante de luxo que estava com MC Kevin, quando ele pulou do quinto andar do prédio, publicou uma imagem de uma mulher na banheira com uma legenda falando sobre consequências de atitudes: "tudo que plantamos, colhemos. Isso te alivia ou preocupa?". A “indireta” também alfinetava: “Dinheiro não compra caráter. Totalmente tranquila com minha índole. Minha família e amigos conhecem a Bianca”, escreveu.

MC VK, que também se relacionou com Bianca no quarto, disse que ela aceitou um "presentinho" de MC Kevin, mas não sabe se houve uma cobrança de dinheiro por parte dela. Ele também afirmou que bebia em um ritmo "normal" na praia, antes de irem para o hotel, e que não estava fora de si.

(Reprodução: Instagram)

Bianca concedeu entrevista no último domingo (23) e afirmou que o funkeiro tentou pular para o apartamento de baixo após se assustar com uma brincadeira dos amigos, que disseram "moiô, moiô, moiô" sugerindo que a esposa dele estava chegando. Ela revelou em depoimento à polícia que fazia sexo na varanda do quarto com o funkeiro quando ele pensou ter sido flagrado pela mulher, Deolane Bezerra. Jonathas, que estava escondido em uma cortina do quarto, rebateu.

“A gente não tava brincando, foi uma vida que se foi. Nosso amigo, você não tinha nenhum vínculo. Mesmo que fosse fã, respeito todos os fãs, mas você não conhecia ele”, se defendeu.