Acidente com o sertanejo Thiago Costa, a raiva dos pais portugueses com Luccas Neto e outras fofocas

Ouça as fofocas da semana no podcast "Égua do Babado!" do portal OLIBERAL.COM que traz atualizações sobre a saúde do sertanejo Thiago Costa, que sofreu um acidente entre o jetski do cantor e uma lancha na última quinta-feira (11). O sertanejo segue estável internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Ouça o ÉGUA DO BABADO! abaixo:

O podcast também traz o motivo da raida dos pais portugueses contra o youtuber brasileiro Luccas Neto que tem feito cada vez mais as crianças do país lusitano a falarem o português brasileiro. E as homenagens para a compositora e cantora Marília Mendonça, que completou uma semana de falecida, após acidente trágico de avião em Minas Gerais.