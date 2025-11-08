Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Catia Fonseca reforça laços com Belém através do Círio de Nazaré e sabores locais

Em entrevista exclusiva, a apresentadora compartilha suas experiências ao desbravar a gastronomia e cultura paraense

Bruna Dias Merabet
fonte

Catia Fonseca compartilha suas experiências em Belém, onde estreitou laços com a cultura local, explorou a gastronomia paraense e se conectou profundamente com o Círio de Nazaré (Arquivo Pessoal)

Com mais de 30 anos de carreira, Catia Fonseca vive um novo momento em sua trajetória. A apresentadora oficializou seu vínculo com o Grupo Globo. Sua carreira inclui passagens por diversas emissoras, como a Rede Mulher, Record, Gazeta e Band.

Ainda na Band, em 2024, Catia comandou seu programa Melhor da Tarde ao vivo sobre o Círio de Nazaré e estreitou ainda mais sua relação com Belém. A apresentadora, atualmente na Globo, voltou este ano à capital paraense, fez turismo e se apaixonou ainda mais pela cidade.

“Toda vez que eu volto a Belém, parece que é a primeira vez. A cidade tem uma energia diferente, um calor humano que te envolve. O que mais me chama a atenção é o carinho das pessoas. O povo paraense é muito generoso, acolhedor, tem uma alegria que contagia. Belém é uma mistura de fé, sabores, cores e gente que vive com intensidade. É um lugar que a gente sente, não só visita”, disse a artista em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

VEJA MAIS

image Catia Fonseca fala sobre 'Dança dos Famosos', críticas e nova fase

image Catia Fonseca conta motivo que a levou a deixar a Band
Catia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao usar suas redes sociais para anunciar que não trabalha mais na Band

image Catia Fonseca revelou ter tentado tirar Mamma Bruschetta da TV: 'Muito maldita'
Apresentadora disse não concordar com fofocas disparadas pela personagem

Sempre imersa aos sabores, tanto nos seus programas quanto na sua vida privada, Catia Fonseca aproveitou sua passagem por Belém para viver um pouco mais da gastronomia local.

“É sempre uma experiência gostosa e única. A culinária paraense é um verdadeiro espetáculo de cores, aromas e texturas. Tudo tem um sabor intenso, diferente, cheio de personalidade. O que mais me surpreende sempre é conhecer a história de cada preparo. Os ingredientes daqui têm uma força e uma pureza que encantam. Você sente o frescor, o respeito pelo tempo de preparo e o cuidado com cada detalhe. É uma cozinha que vem da terra, dos rios, das mãos de quem ama o que faz. Comer em Belém é viver uma experiência afetiva, é provar a cultura de um povo em cada garfada”, pontua.

Inclusive, essa conexão com os temperos trouxe cada vez mais a apresentadora para esse mundo paraense. Em Belém, Catia aproveitou para fazer um tour gastronômico pelas feiras e restaurantes locais.

“A gastronomia paraense é uma explosão de sabores. É forte, marcante, apaixonante. Quem vem do Sul ou do Sudeste precisa vir de coração aberto, porque aqui os sabores contam histórias e refletem a força do povo. É uma cozinha que fala da terra, dos rios, das tradições e é justamente por isso que preservá-la é tão importante. A gastronomia é memória viva. É o que conecta as gerações, o que mantém a cultura pulsando. Eu me encanto sempre com como os paraenses usam as ervas, os peixes e as frutas amazônicas. Tudo é fresco, preparado com paciência e respeito. É uma culinária feita com alma. E se tem uma coisa que faço ao chegar em Belém, é correr para me esbaldar nos sorvetes que amo! Frutas amazônicas deliciosamente unidas a outros sabores em uma sintonia perfeita e irresistível!”, acrescenta.

E, quando falamos desses sabores, é impossível não citar o Ver-o-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina, local visitado por Catia. O espaço é um dos pontos turísticos mais autênticos, com uma vasta gama de produtos regionais, como peixes, frutas, ervas medicinais e artesanato, além de ser um importante centro cultural e econômico.

“O Ver-o-Peso é um espetáculo à parte. É vida pulsando! O que mais me encanta é que lá tem de tudo! Desde temperos, a frutas amazônicas, castanhas, produtos que só encontramos aqui, artesanatos e uma grande variedade de peixes preparados na hora, junto ao açaí. O Ver-o-Peso tem alma. É um lugar que te ensina sobre o Pará em cada canto, em cada sorriso, em cada história contada”, conta a apresentadora.
Entre os sabores, Catia Fonseca, como citado acima, além dessa conexão gastronômica, se conecta com Belém também pela religiosidade. O Círio de Nazaré é um elo entre a artista e a capital paraense. Sua passagem por Belém incluiu um tour pelo trajeto da procissão e pela Basílica de Nazaré.

“Posso tentar explicar por horas, mas o Círio é algo que só quem vive entende. É uma experiência que ultrapassa a fé, é uma entrega, uma comunhão. O Círio te transforma, é como se o coração se abrisse de um jeito novo. Nazinha, como aprendi com os paraenses, é mais do que a padroeira do Pará. Ela é mãe de todos que a buscam, esteja onde estiver. Ver aquela multidão unida, orando, chorando, agradecendo… é impossível não se emocionar. O Círio é um reencontro com o divino, uma renovação da fé e da esperança”, relembra.

Estar em Belém fez com que o desejo de desbravar a Amazônia florescesse no coração da apresentadora, que não dispensa fazer isso em outra oportunidade: “Com certeza! Se tudo der certo, estarei de volta no próximo Círio e, sinceramente, acho que antes disso também. Belém tem uma energia que te chama, te acolhe, te prende de um jeito bom. Então, se alguém disser ‘vamos pra Belém’, eu nem penso duas vezes: bora! (risos). E posso te falar que tenho um desejo muito grande de morar uns meses em Belém para viver e curtir mais intensamente essa terra e esse povo paraense que tanto amo!”

Agora global, Catia estrela campanha publicitária para o Globoplay Novelas, além de realizar outras ações publicitárias, o que indica uma relação próxima entre ela e a emissora. Com uma trajetória artística marcada por reinvenções, ela segue em constante evolução pessoal e profissional.

“Acho que o maior marco da minha trajetória é nunca ter tido medo de mudar. Sempre acreditei que a vida é feita de ciclos, e que cada fase pede uma nova versão de nós mesmos. Eu nunca fui de me acomodar. Se algo não está me fazendo feliz, eu busco novos caminhos. Claro que, no começo, dá aquele frio na barriga. Mas eu aprendi que não dá para evoluir sem se arriscar. Tenho um compromisso comigo mesma de ser feliz, de me sentir viva. Acho que o segredo é esse: viver com vontade. A vida é curta demais para ser vivida no automático”, finaliza Catia.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Catia Fonseca

Círio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

COP 30

Programação cultural, cinema e exposições estão disponíveis na Casa BNDES, no Mercedários UFPA

Programação gratuita, o espaço reunirá uma programação intensa Experiências sensoriais que conectam arte, ciência e sustentabilidade

08.11.25 16h14

FOCO

Zaynara pode ser protagonista de nova série da Globo gravada em Belém

Projeto terá o tecnobrega e as tradicionais aparelhagens como destaque

08.11.25 15h58

CONEXÃO

Catia Fonseca reforça laços com Belém através do Círio de Nazaré e sabores locais

Em entrevista exclusiva, a apresentadora compartilha suas experiências ao desbravar a gastronomia e cultura paraense

08.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

QUE TAL?

Modelo faz o ‘marido de corno’ no OnlyFans e fatura R$ 45 mil por mês

Gisa Custolli começou a compartilhar os vídeos com outros homens após descobrir fetiche de esposo

28.08.23 18h37

CELEBRIDADES

Rafael Cardoso lamenta distância dos filhos: 'Dois anos já sem os ver'

Ator desabafou nas redes sociais sobre o afastamento dos filhos que teve com a atriz Mariana Bridi

09.07.25 22h38

Novela turca

'Bahar': Conheça a novela turca que estreia no Brasil; saiba a história e onde assistir

A dizi chega no streaming brasileiro oficialmente neste mês; confira os detalhes

27.06.25 19h00

novela

Celebridade: Relembre os atores da novela que já morreram

A novela está sendo reapresentada na íntegra no canal Viva, na faixa das 23h

05.05.25 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda