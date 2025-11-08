Catia Fonseca reforça laços com Belém através do Círio de Nazaré e sabores locais

Com mais de 30 anos de carreira, Catia Fonseca vive um novo momento em sua trajetória. A apresentadora oficializou seu vínculo com o Grupo Globo. Sua carreira inclui passagens por diversas emissoras, como a Rede Mulher, Record, Gazeta e Band.

Ainda na Band, em 2024, Catia comandou seu programa Melhor da Tarde ao vivo sobre o Círio de Nazaré e estreitou ainda mais sua relação com Belém. A apresentadora, atualmente na Globo, voltou este ano à capital paraense, fez turismo e se apaixonou ainda mais pela cidade.

“Toda vez que eu volto a Belém, parece que é a primeira vez. A cidade tem uma energia diferente, um calor humano que te envolve. O que mais me chama a atenção é o carinho das pessoas. O povo paraense é muito generoso, acolhedor, tem uma alegria que contagia. Belém é uma mistura de fé, sabores, cores e gente que vive com intensidade. É um lugar que a gente sente, não só visita”, disse a artista em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

VEJA MAIS

Sempre imersa aos sabores, tanto nos seus programas quanto na sua vida privada, Catia Fonseca aproveitou sua passagem por Belém para viver um pouco mais da gastronomia local.

“É sempre uma experiência gostosa e única. A culinária paraense é um verdadeiro espetáculo de cores, aromas e texturas. Tudo tem um sabor intenso, diferente, cheio de personalidade. O que mais me surpreende sempre é conhecer a história de cada preparo. Os ingredientes daqui têm uma força e uma pureza que encantam. Você sente o frescor, o respeito pelo tempo de preparo e o cuidado com cada detalhe. É uma cozinha que vem da terra, dos rios, das mãos de quem ama o que faz. Comer em Belém é viver uma experiência afetiva, é provar a cultura de um povo em cada garfada”, pontua.

Inclusive, essa conexão com os temperos trouxe cada vez mais a apresentadora para esse mundo paraense. Em Belém, Catia aproveitou para fazer um tour gastronômico pelas feiras e restaurantes locais.

“A gastronomia paraense é uma explosão de sabores. É forte, marcante, apaixonante. Quem vem do Sul ou do Sudeste precisa vir de coração aberto, porque aqui os sabores contam histórias e refletem a força do povo. É uma cozinha que fala da terra, dos rios, das tradições e é justamente por isso que preservá-la é tão importante. A gastronomia é memória viva. É o que conecta as gerações, o que mantém a cultura pulsando. Eu me encanto sempre com como os paraenses usam as ervas, os peixes e as frutas amazônicas. Tudo é fresco, preparado com paciência e respeito. É uma culinária feita com alma. E se tem uma coisa que faço ao chegar em Belém, é correr para me esbaldar nos sorvetes que amo! Frutas amazônicas deliciosamente unidas a outros sabores em uma sintonia perfeita e irresistível!”, acrescenta.

E, quando falamos desses sabores, é impossível não citar o Ver-o-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina, local visitado por Catia. O espaço é um dos pontos turísticos mais autênticos, com uma vasta gama de produtos regionais, como peixes, frutas, ervas medicinais e artesanato, além de ser um importante centro cultural e econômico.

“O Ver-o-Peso é um espetáculo à parte. É vida pulsando! O que mais me encanta é que lá tem de tudo! Desde temperos, a frutas amazônicas, castanhas, produtos que só encontramos aqui, artesanatos e uma grande variedade de peixes preparados na hora, junto ao açaí. O Ver-o-Peso tem alma. É um lugar que te ensina sobre o Pará em cada canto, em cada sorriso, em cada história contada”, conta a apresentadora.

Entre os sabores, Catia Fonseca, como citado acima, além dessa conexão gastronômica, se conecta com Belém também pela religiosidade. O Círio de Nazaré é um elo entre a artista e a capital paraense. Sua passagem por Belém incluiu um tour pelo trajeto da procissão e pela Basílica de Nazaré.

“Posso tentar explicar por horas, mas o Círio é algo que só quem vive entende. É uma experiência que ultrapassa a fé, é uma entrega, uma comunhão. O Círio te transforma, é como se o coração se abrisse de um jeito novo. Nazinha, como aprendi com os paraenses, é mais do que a padroeira do Pará. Ela é mãe de todos que a buscam, esteja onde estiver. Ver aquela multidão unida, orando, chorando, agradecendo… é impossível não se emocionar. O Círio é um reencontro com o divino, uma renovação da fé e da esperança”, relembra.

Estar em Belém fez com que o desejo de desbravar a Amazônia florescesse no coração da apresentadora, que não dispensa fazer isso em outra oportunidade: “Com certeza! Se tudo der certo, estarei de volta no próximo Círio e, sinceramente, acho que antes disso também. Belém tem uma energia que te chama, te acolhe, te prende de um jeito bom. Então, se alguém disser ‘vamos pra Belém’, eu nem penso duas vezes: bora! (risos). E posso te falar que tenho um desejo muito grande de morar uns meses em Belém para viver e curtir mais intensamente essa terra e esse povo paraense que tanto amo!”

Agora global, Catia estrela campanha publicitária para o Globoplay Novelas, além de realizar outras ações publicitárias, o que indica uma relação próxima entre ela e a emissora. Com uma trajetória artística marcada por reinvenções, ela segue em constante evolução pessoal e profissional.

“Acho que o maior marco da minha trajetória é nunca ter tido medo de mudar. Sempre acreditei que a vida é feita de ciclos, e que cada fase pede uma nova versão de nós mesmos. Eu nunca fui de me acomodar. Se algo não está me fazendo feliz, eu busco novos caminhos. Claro que, no começo, dá aquele frio na barriga. Mas eu aprendi que não dá para evoluir sem se arriscar. Tenho um compromisso comigo mesma de ser feliz, de me sentir viva. Acho que o segredo é esse: viver com vontade. A vida é curta demais para ser vivida no automático”, finaliza Catia.