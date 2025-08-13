Capa Jornal Amazônia
Cultura chevron right

Catia Fonseca fala sobre 'Dança dos Famosos', críticas e nova fase

Estadão Conteúdo

Catia Fonseca falou, na segunda-feira, 11, sobre suas experiências no Dança dos Famosos 2025, programa do Domingão com Huck do qual está participando. "É uma experiência desafiadora para mim em vários aspectos. Eu não sei o que pode acontecer amanhã e isso está me fazendo um bem danado", comentou durante uma live nas redes sociais.

"Entrei pensando: 'Vou fazer o meu melhor'. Não sou bailarina, não sou atriz, vou me jogar", disse. Ela, que ficou conhecida por apresentar o Melhor da Tarde, da Band, recebeu críticas por não "dançar bem".

"Sou uma mulher de 56 que quer se desafiar e se permite desafiar. Para mim está sendo a melhor fase. É sobre falar: 'Você está curtindo?'. Estou curtindo e é isso que está valendo", completou.

A apresentadora falou de seus parceiros de grupo, na primeira fase do programa: "A Manu (Bahtidão) tem uma presença de palco maravilhosa. O Allan (Souza Lima) é um ator fantástico, com presença de palco e não só isso. Ele tem foco nas coisas. Rycharlison, que além de um grande comentarista, foi um grande jogador de futebol (...) Que rapaz do bem, assim como o Allan."

Para Cátia, o compartilhamento de experiências é essencial: "Estou junto no grupo com quatro professores fantásticos (...) Estou fazendo amizades e isso é muito legal. (Estamos) dividindo as mesmas experiências."

"Eu sempre quis ter tudo planejado, como se fosse um roteiro de cinema. Mas a vida não dá para ser roteirizada", finalizou.

Cultura
