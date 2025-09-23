Capa Jornal Amazônia
Casa de Gal Costa segue à venda em São Paulo, agora com desconto

Estadão Conteúdo

A casa na qual a cantora Gal Costa (1945-2022) viveu seus últimos anos de vida segue à venda. O imóvel localizado no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, está anunciado no site de uma corretora de imóveis há mais de um ano, mas, agora, com um valor de venda abaixo do pedido anteriormente.

Inicialmente anunciada por R$ 10 milhões - na época, uma fonte ouvida pela Estadão afirmou que o imóvel, que tem quase 400 metros quadrados, valia entre R$ 7 e R$ 8 milhões, atualmente, a casa está à venda por R$ 7,5 milhões.

A casa, localizada na Rua Espanha, tem dois andares, três salas, três suítes, a principal, com banheira, dois escritórios e um terraço, de acordo com o site da corretora de imóveis.

A venda da casa faz parte do acordo que o filho de Gal, o estudante Gabriel Costa, e a ex-empresária da cantora, Wilma Petrillo, que alega ser viúva de Gal, chegaram depois de quase dois anos de disputa na Justiça pela herança de Gal. O valor da venda será dividido meio a meio entre eles.

Questões com a documentação da casa geraram uma disputa entre Petrillo e a artista plástica Daniela Cutait, que vendeu a casa a Gal em 2020. Cutait acusou a ex-companheira de Gal de não passar a titularidade das contas de energia e gás para o nome dela. Em julho deste ano, Petrillo perdeu o processo e foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais e mais R$ 2.500 por danos materiais.

Gal Costa, uma das mais importante nomes da música brasileira, morreu aos 77 anos, no dia 9 de novembro de 2022, em casa, após se sentir mal. De acordo com o atestado de óbito, Gal morreu em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. O documento ainda aponta uma neoplasia maligna câncer de cabeça e pescoço.

Palavras-chave

Gal Costa

morte

venda

casa

SP
Cultura
