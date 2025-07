Edital vai premiar 40 projetos culturais que valorizam tradições amazônicas no Pará

Artistas, mestres, mestras e fazedores de cultura no Pará poderão inscrever, até 17 de agosto, projetos culturais voltados aos saberes tradicionais e expressões populares da Amazônia. O apoio será por meio do Edital Apoia, promovido pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Ao todo, serão investidos R$ 400 mil para premiar 40 iniciativas, com R$ 10 mil para cada projeto selecionado. A Casa da Cultura é um equipamento cultural mantido pelo Instituto Cultural Vale.

Como participar do Edital Apoia 2025

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online disponível no site da instituição. Serão aceitas propostas em diferentes linguagens, como:

Música

Dança

Festejos tradicionais

Celebrações comunitárias

Teatro

Artesanato

Artes visuais

Audiovisual

Outras manifestações da cultura amazônica

Os projetos serão avaliados por um comitê técnico formado por especialistas do Instituto Cultural Vale e consultores externos, com representação paraense.

Edital valoriza a cultura popular e os mestres da Amazônia

A coordenadora da Casa da Cultura, Gabriela Sobral Feitosa, explica que o edital busca atingir diretamente os detentores de saberes da cultura popular brasileira. “Estamos falando de mestres, mestras e fazedores culturais que tenham construído um legado de preservação do patrimônio cultural”, afirma.

Já foram reconhecidos nomes como o ceramista Ronaldo Guedes, Mestre Vital de Cametá e artistas da guitarrada. “O Edital Apoia tem como missão fortalecer ações culturais de base. Já premiamos importantes nomes que fazem a cultura acontecer”, reforça Gabriela.

‘Os mestres equilibram o futuro dos lugares’, diz premiado

Contemplado na edição de 2024, o ceramista e pesquisador Ronaldo Guedes, de Soure, no Marajó, ressalta o valor simbólico do prêmio: “Fortalece a identidade e os saberes dos mestres e mestras. Eles são pilares de uma sociedade, equilibram o futuro dos lugares e mantêm uma relação profunda com sua ancestralidade”.

Edital chega à 5ª edição com 160 projetos premiados

Realizado desde 2021, o Edital Apoia já contemplou 160 representantes da cultura popular de diferentes regiões do Pará. A edição 2025 reafirma o propósito de incentivar que as comunidades sigam criando, transmitindo e reinventando suas manifestações culturais.

Democratização do acesso à cultura

Segundo Luciana Gondim, diretora executiva do Instituto Cultural Vale, o edital reflete o compromisso da instituição com o fomento descentralizado: “A ação está alinhada ao compromisso de contribuir com a democratização do acesso à cultura e ao fortalecimento da diversidade de manifestações artísticas nos territórios”, afirma.