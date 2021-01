Cartunista Laerte Coutinho apresenta complicações no quadro de covid-19 e é internada na UTI

Diagnosticada com Covid no último dia 21, a cartunista Laerte Coutinho apresentou piora no quadro de saúde e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto do Coração de São Paulo.

Ele já havia informado que estava com a doença dias atrás, por meio das redes sociais . "Gentes queridas - peguei covid. Tou sob bons cuidados e a evolução está satisfatória”, escreveu no Twitter.

Fico grata pelas emanações e preocupações! Vocês, máscaras, mãos lavadas e o possível de isolamento … — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) January 22, 2021

Rafael Coutinho, filho da cartunista, confirmou a internação de Laerte na UTI, por meio de uma publicação no Instagram.

"Escrevo aqui em nome da família, para atualiza-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos já sabem, Laerte está internada com Covid desde o dia 21 de janeiro, no INCor. Está sendo supervisionada pelo dr. Ubiratan Paula Silva. A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos".