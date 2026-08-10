Carnaval 2027: Liesa abre venda de ingressos para os desfiles na Marquês de Sapucaí

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) iniciou, na noite desta segunda-feira (10), a venda dos ingressos para as arquibancadas especiais e cadeiras individuais do Carnaval 2027, na Marquês de Sapucaí. As entradas estão disponíveis pela plataforma Ticketmaster e contemplam as noites de desfiles competitivos e o sábado das Campeãs.

O Rio Carnaval 2027 será realizado nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, com as seis escolas mais bem colocadas retornando ao Sambódromo no dia 13 de fevereiro, para o desfile das Campeãs.

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Entre as atrações da programação está a Beija-Flor de Nilópolis, que levará para a Avenida um enredo dedicado à paraense Zeneida Lima, pajé marajoara, escritora e ambientalista. A escola desfilará no domingo (7 de fevereiro), sendo a segunda agremiação a entrar na Marquês de Sapucaí.

Quanto custam os ingressos?

Nesta etapa, os ingressos têm valor fixo de R$ 250 por noite, tanto para as arquibancadas especiais quanto para as cadeiras individuais numeradas. A meia-entrada custa R$ 125.

As arquibancadas especiais correspondem aos setores 2 a 11, com exceção do setor 9. Já as cadeiras individuais numeradas ficam no setor 12.

A Liesa estabelece ainda limite de quatro ingressos por comprador. Para a meia-entrada, é permitida a compra de apenas uma entrada por CPF em cada dia de desfile.

Esta é a terceira etapa de comercialização dos ingressos para o Carnaval 2027. Antes dela, foram disponibilizados o Passaporte Rio Carnaval, que dá acesso às três noites de desfiles competitivos, e o Ingresso Sambista, modalidade em que o comprador escolhe posteriormente o dia do desfile.

Ordem dos desfiles do Carnaval 2027

O sorteio realizado pela Liesa em abril definiu a ordem de entrada das escolas na Marquês de Sapucaí.

Domingo — 7 de fevereiro

União de Maricá

Beija-Flor

Paraíso do Tuiuti

Vila Isabel

Segunda-feira — 8 de fevereiro

Mocidade

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Terça-feira — 9 de fevereiro

Portela

Viradouro

Grande Rio

Mangueira

No sábado, 13 de fevereiro, as seis escolas com melhor desempenho nas noites de competição retornam à Sapucaí para o tradicional desfile das Campeãs.