Carlota Portella, coreógrafa carioca, morre aos 74 anos no Rio de Janeiro

A coreógrafa Carlota Portella morreu no último sábado (31), aos 74 anos, no Rio de Janeiro. A informação do falecimento foi confirmada pela The Jazz, escola de dança fundada por ela há mais de 40 anos. O comunicado não forneceu detalhes. Entre os trabalhos mais conhecidos, ela foi jurada técnica do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, e coreografou a abertura dos Jogos Panamericanos no Rio, em 2007.

Durante a madrugada de sábado, sentiu dores no peito por causa de um infarto. Ela morreu na casa onde costumava ficar uma boa parte do tempo, em Teresópolis, na região serrana do Rio. O enterro ocorreu neste domingo (1º), no cemitério São João Batista. A causa do óbito ainda não foi confirmada.

A profissional dedicou a vida à dança e formou vários profissionais. Começou a estudar balé clássico aos oito anos. Carlota nasceu no Rio em 1950 e se tornou uma das grandes referências da dança na cidade. Colegas como Carlinhos de Jesus lamentaram a morte da artista: "Luto na Dança. Meu coração está triste pois partiu Carlota Portella, uma das maiores representatividades da Dança no Brasil!".

Vai com Deus minha amiga, Papai do Céu te receba com muita luz enquanto aqui todos nós dançaremos sempre em tua homenagem e respeito!", escreveu o dançarino. Fátima Bernardes também lamentou a morte. "Que triste! Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para as aulas de dança em 2013". O último post de Carlota foi feito em 15 de agosto, relembrando a coreografia feita por ela para a abertura do Fantástico, em 1983.