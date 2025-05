Carlos Tramontina, Gloria Vanique, quem passou pela bancada do Flow News, encerrado ontem

O canal de notícias Flow News, do grupo Flow, encerrou suas atividades ontem (30). Segundo comunicado divulgado pelo grupo nas redes sociais, o formato será repensado. O Flow News teve com nomes conhecidos do jornalismo em sua bancada, como Carlos Tramontina, Gloria Vanique e André Marinho.

O canal estreou em maio de 2023 com noticiário apresentado pela jornalista Marcela Rahal (CNN, Band e Record), que destacava as principais notícias do dia.

Vários jornalistas passaram pelo canal ao longo desses dois anos.

Carlos Tramontina esteve no projeto desde o início. Apresentou o Portas Abertas, bate-papo com entrevistados com tema diversos e o Tramonta News, que abordava notícias do cotidiano. O âncora também comandou debates com candidatos a prefeitos nas eleições do ano passado.

Comunicado diz que Flow News será reformulado

O Grupo Flow comunicou ontem, 30, o encerramento das atividades do Flow News. Segundo o anúncio publicado pelo grupo nas redes sociais, o formato será repensado.

"Tivemos programas incríveis, com grandes comunicadores que compartilhavam o mesmo propósito. Foram mais de 1.200 episódios, 278 mil inscritos e mais de 45 milhões de visualizações no YouTube", ressalta o comunicado.

"Até mesmo promovemos o primeiro debate totalmente online com candidatos à prefeitura de São Paulo em um formato inédito e inovador. Fizemos história. Agora, é hora de encerrar um ciclo para iniciar algo novo. O Flow News ganhará um novo formato dentro do Grupo Flow, então fique de olho", encerrou a nota.

O canal encerra suas atividades com 278 mil inscritos - bem abaixo de marcas como Jovem Pan News (8 milhões), SBT News (7 milhões), CNN Brasil (5 milhões) e Record News (4 milhões). Até o Flow Podcast, berço do projeto, supera os números com 5,8 milhões.