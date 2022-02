Carlinhos Mendigo está com prisão temporária decretada

O humorista Carlinhos Mendigo está sendo procurado pela polícia após a Justiça de São Paulo decretar a prisão temporária por 30 dias do humorista por uma dívida de mais de R$ 90 mil em pensão alimentícia que tem com seu filho de 11 anos.

"A prisão é uma forma de obrigar o devedor de alimentos a quitar o débito com a criança", explica a advogada Betânia Costa ao Splash.

Betania ressalta que o ex-integrante do "Pânico" já teve prisão decretada em 2018 pelo mesmo processo, que é apenas uma de quatro ações movidas por Aline Hauck. No total, ele deve quase R$ 400 mil à criança, de acordo com a advogada.

A Divisão de Captura, do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas, informou em nota que "realiza diligências para cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça".