Carlinhos Maia pede desculpa depois de fazer piada de jovem com má-formação

Carlinhos Maia causou polêmica nas redes sociais nos últimos dias depois que fez piada com jovem que tem má-formação. O humorista passou por um procedimento estético para reduzir a papada e, após o procedimento, usou uma imagem de Luiz Antônio dos Santos para brincar com um possível resultado.

VEJA MAIS

O rapaz que teve sua imagem divulgada por Maia sem autorização disse o que achou da piada do nordestino:

"É preciso respeito, acho repugnante o humor estúpido que debocha da condição física das pessoas", desabafou Luiz Antônio dos Santos, em entrevista à TV Centro América.

A atitude do humorista foi duramente criticada nas redes sociais. A influenciadora Zannandra comentou sobre o caso. "Cadê a graça em usar a deficiência de alguém que você nem conhece pra fazer uma piada?", escreveu.

Carlinhos Maia culpa anestesia por piada inapropriada

Após a repercussão negativa, Carlinhos se pronunciou e justificou o uso da anestesia. "No dia que eu fiz a cirurgia da papada, vários seguidores me mandaram várias montagens dizendo que eu estava sem queixo. [...] Uma das montagens que eu publiquei, era de um rapaz. Eu estava grogue porque tinha acabado de sair da cirurgia, estava todo anestesiado. [...] Eu não tinha reparado que o rapaz da montagem era alguém que tinha má-formação, pensei que era só alguém que tivesse o queixo pequeno. [...] Fui idiota, poderia ter reparado. Poderia ter olhado a imagem com calma", afirmou ele.

Humorista ainda ofereceu ajuda ao rapaz

O influenciador ainda ofereceu ajuda a Luiz: "Eu não sabia de maneira alguma que era má-formação, achava que era alguém do queixo pequeno. Eu estava brincando comigo mesmo. Por favor, entre em contato comigo e se eu puder ajudar em algo, ficarei muito feliz".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)