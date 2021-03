Carimbó Sereias do Mar, de Marapanim, realiza festival on-line neste domingo

As batucadas que enchem as ruas da Vila Silva, em Marapanim, com o festival “Canto da Sereia” anualmente, ganham uma versão adaptada em 2021. A quarta edição da festividade, realizada pelo primeiro grupo de carimbó formado apenas por mulheres, o Sereia do Mar, adentra o ambiente virtual neste domingo (14), às 17h, com transmissão pela página oficial do grupo no Facebook.

A performance marca ainda o primeiro show virtual das Sereias do Mar, com a previsão de um repertório extenso, com cerca de 20 músicas em duas horas de transmissão. Além das clássicas canções, como “Agricultora com Amor”, as Sereias prometem músicas inéditas.

Maria Cristina, maraqueira e co-fundadora do Sereias do Mar, é uma das que está animada para mostrar uma composição nova ao público. Outra integrante, Raimunda Freire, cantora do grupo, não esconde o nervosismo, mas o entusiasmo fala mais alto.

“Estou nervosa. Espero que tudo dê certo seja um sucesso. Pra mim está sendo uma alegria imensa, sobretudo porque estão homenageando minha mãe que se foi”, conta Raimunda, conhecida como Bigica.

A homenagem em questão proposta pelo Festival vai para Júlia Freire, a mestra Mimi, que faleceu em agosto de 2020.

O projeto foi contemplado pelo Edital Preamar de Cultura e Arte, mas a pandemia impediu a realização da festividade de forma grandiosa, às margens de um igarapé, como ocorre de costume há cinco anos. Mesmo assim, as Sereias do Mar decidiram realizar a live com caráter solidário, para finalizar a construção da associação da Vila Silva.

“A ideia é que aqui seja um espaço de leitura, de ensaios e de ensinamento do carimbó”, conta Bigica sobre o espaço.

Assim como quase tudo no projeto, a live também vem sendo realizada com a ajuda de muitos, e produzida na própria região das artistas. Nilde Freire, uma das netas da homenageada e filha de uma das integrantes do grupo, está na produção executiva do evento, mas destaca que todas as decisões são tomadas de forma coletiva.

“O Dinhão e a tia Bigica também estão muito ativos nessa produção. Nada é decidido sem antes passar pelo grupo. Existe um grupo de whatsapp dos filhos e netos das sereias. Eu sinto que a família toda está junto e o que me surpreende muito é a mobilização da comunidade, que também sinto estar conosco”, conta Nilde.

As Sereias do Mar tem uma formação extensa. Atualmente o grupo é composto por Raimunda Vieira (vocal), Creusa Freire (curimbó), Cleo Modesto (curimbó), Martinha Freire (milheiro), Maria Cristina Ramos (maracá), Keyla Freire (maracá), Maria Nilce Freire (milheiro), Risolene Carvalho (milheiro), Maria Feliz Freire (reco reco), Ádria Silvia (meia lua), Alinne Ribeiro (banjo), Geovana Vieira (curimbó e sax). O grupo conta ainda com um único integrante homem, apelidado como o “Boto do grupo”, Dinhão