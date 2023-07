Caprichoso e Garantido iniciam duelo em primeira noite de Festival Folclórico de Parintins

Caprichoso e Garantido iniciaram o duelo pelo título de campeão do Festival Folclórico de Parintins, na noite da última sexta-feira, 30. A primeira noite foi marcada pelo luxo das alegorias. O Boi Garantido abriu a 56ª edição do Festival Folclórico de Parintins, em 2023 e o Boi Caprichioso finalizou a primeira noite de evento.

Durante o espetáculo, o bumbá levou para a arena o tema "Garantido Por Toda Vida", como primeiro ato. O boi da baixa do São José apresentou a temática a vida depende da vida. Um alerta à humanidade para cuidar da mãe terra e uns dos outros. Do contrário a diversidade da vida estará em risco.

O ponto alto da noite vermelha e branca foi o ritual nominação Kaiapó.A celebração contou com a presença do líder indígena do povo Kaiapó, o cacique Raoni Metuktire, personagem homenageado na alegoria e que participou da celebração na arena do bumbódromo. Como conta a tradição, a paixão é o combustível que move o torcedor vermelho e branco na ilha de Parintins, e foi com essa força que arquibancada cantou e apoiou o boi Garantido por toda noite de apresentação.

Já o boi Caprichoso anunciava que noite seria marcada pelo tamanho das estruturas alegóricas durante a apresentação. Luzes e movimentos compuseram cenários mágicos e surpreenderam os sentidos de quem acompanhou o espetáculo. O ritual indígena Yreruá – a festa do guerreiro foi a última alegoria da apresentação - de acordo com o Boi Caprichoso, a estrutura ultrapassou a marca de 25 metros de altura e mais de 45 metros de largura, a maior da noite. Tamanho e riqueza de detalhes que fez o povo no bumbódromo perder a cabeça. A apoteose azul e branca veio acompanhada de uma forte chuva que caiu sobre parintins na madrugada. Da arquibancada, a galera deu o recado: "Se chover, alegria".

VEJA MAIS