Cantora Rebeca Lindsay homenageia os paraenses com live especial de brega

Foi nos vocais da banda AR-15 que a cearense Rebeca Lindsay conquistou o Pará. A voz potente e extremamente afinada caiu como uma luva às músicas românticas com beat acelerado, emplacando grandes sucessos. Assim, a menina de cabelo vermelho virou uma referência do Melody. Hoje, 15 anos depois, Rebeca Lindsay, que adotou o Pará como estado do coração, segue fazendo história na música e prepara um projeto que é uma grande homenagem ao gênero musical que a consagrou.

“O que está vindo é algo diferente de tudo que já foi feito, está sendo produzido com muito amor”, avisa a cantora.

O projeto “Rebeca é Brega” será uma live, com uma superestrutura, convidados especiais e repertório marcante, que estará disponível para o público a partir de hoje, 13, às 16h, no canal oficial da cantora no youtube, como forma de agradecer todos que a acompanham no Pará, no Brasil e no mundo.

“O projeto traz de volta grandes clássicos do brega paraense com convidados incríveis e que fazem parte dessa história. É uma forma de homenagear a nossa música e pela primeira vez, reunimos grandes nomes depois do anúncio que o brega se tornou patrimônio cultural imaterial do Pará”, afirmou.

Para o projeto, Rebeca vai contar com os nomes que ajudaram a construir a história desse gênero musical que foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará em 2021. Wanderley Andrade, Nelsinho Rodrigues, Edilson Moreno, Alberto Moreno, Marcello Wall e Kim Marques estão presentes na live/show que tem apresentação de Marcelo Falcão (ex-integrante da banda Tanakara).

“O projeto é desafiador, principalmente por me considerar ainda iniciante em vista dos meus convidados que são pioneiros no nosso ritmo e por isso tudo está sendo pensado nos mínimos detalhes, principalmente a parte musical, a escolha do repertório que levou semanas, o cenário que foi pensado com muito carinho”, revela Rebeca.

Gênero musical brega sofre preconceito

Em 2019, Rebeca participou do programa “The Voice Brasil” fazendo parte do time da cantora baiana Ivete Sangalo. Ela foi bem longe na competição e ganhou admiradores em todo o Brasil. Em entrevista que foi feita na terça-feira, 8, na live “Qual Teu Papo?”, no Instagram de @oliberal, Rebeca revelou que o gênero musical ainda sofre um certo preconceito e que não cantou Brega no programa porque a escolha do repertório não depende apenas do candidato.

“O Brega ainda tem preconceito, mas é aquela história, quando toca, todo mundo sai dançando”, conta Lindsay. Segundo ela, proporcionar uma maior visibilidade aos artistas que estão iniciando suas carreiras neste gênero musical no Pará também é um dos objetivos do “Rebeca é Brega”.

“Vai ter muita música boa, muita emoção, nostalgia e um repertório incrível, além, é claro, de muita música dançante porque o bom bregueiro gosta mesmo é de dançar, e é isso que vamos proporcionar”, concluiu.

Agende-se:

Live/Show “Rebeca é Brega”

Data: 13 de março de 2022 (domingo)

Horário: às 16h

Local: Canal no Youtube da artista

* A matéria com a artista foi feita em formato de live no quadro "Qual Teu Papo?" na última terça-feira, 8.