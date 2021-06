Cantora que ficou famosa em programa de Luciano Huck morre de covid-19

Silvania Maria de Jesus, cantora de 51 anos, morreu devido às complicações da covid-19. Ela ficou conhecida por sua passagem no quadro “Lata Velha” do programa “Caldeirão do Huck”. A artista emocionou o apresentador Luciano Huck. Natural do Rio de Janeiro, Silvania deixa três filhos.

A irmã de Silvania, Luciana Cristina Jesus, de 47 anos, contou que o momento é de dor para a família.

Silvania já atuou como produtora, corretora de imóveis e cantava em uma banda chamada "Pink", nome inspirado em sua cor favorita. Quando participou do quadro “Lata Velha”, em 2012, o Escort XR3 de Silvania foi reformado na cor rosa. Ela interpretou Madonna no desafio.

Luciana relata que a irmã começou a sentir os sintomas da covid-19 no último dia 3 de maio. Ela testou positivo para a doença e, no dia 5, foi internada. Depois de poucos, foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi intubada.

"Ela estava muito fraca. Apesar de todo o esforço dos médicos para salvá-la. O pior é que minha irmã não tinha nenhuma comorbidade, era saudável e ativa. Então ficamos dilacerados, porque não imaginávamos que isso iria acontecer. Sabíamos que a doença era agressiva, mas tínhamos esperança que ela se recuperaria. Estamos muito tristes", lamenta a irmã.

A irmã relembra que Silvana era uma pessoa muito alegre: "Ela era alto astral, de bem com a vida, sempre estava sorrindo. Era muito trabalhadora e batalhadora. Tinha três filhos já formados. A frase dela era '1% de chance, 99% de fé', ela acreditava muito que as coisas dariam certo".

Luciana completa revelando que a família teve que fazer um velório rápido, devido aos protocolos de prevenção à covid-19, e manteve o caixão lacrado. "Não conseguimos nos despedir, foi horrível, uma sensação de impotência. Ela era ainda nova e cheia de sonhos. Mas, ela sempre foi minha inspiração, na garra, determinação, em não desistir dos seus sonhos, mesmo com dificuldades. Ela estava realizada com a família, tinha seu apartamento e um coração enorme. Com certeza nos deixa muitos ensinamentos e um grande legado", finaliza.