Cantora Sara Carreira morre em acidente aos 21 anos

A família Carreira, que é popular em Portugal, está em luto. No sábado, 5, a cantora Sara Carreira, filha mais nova do cantor Tony - que tem muitos álbuns lançados - sofreu um acidente de carro em Portugal. Ela estava com 21 anos de idade. Neste domingo, 6, a família realizou a despedida da jovem artista de forma reservada.

A imprensa lusa noticia que Sara estava em um carro, na companhia de amigos, na cidade de Santarém, em Portugal, quando o automóvel se envolveu em um acidente com outros três veículos. Sara faleceu com a colisão, que também deixou outros três feridos, incluindo o namorado dela, o artista Ivo Lucas, que quebrou o braço.

Na véspera do acidente, Sara comemorou o aniversário, mesmo dois tendo a data oficial do natalício ter sido muitos dias antes, em 21 de outubro.