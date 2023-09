Cantora Mariana Nolasco lança seu segundo álbum de estúdio, 'Quem é ela?'

Uma reapresentação para o seu público. É como Mariana Nolasco encara Quem É Ela?, seu segundo disco de estúdio, que chegou aos aplicativos de música no dia 31 de agosto, na última quinta-feira. O registro é composto por 12 faixas, incluindo as já lançadas “Lá de onde eu vim” e “Chá de Camomila”. Compositora de música popular, é ela quem assina a grande maioria das novas produções, às vezes sozinha e em outras acompanhada de parceiros como Vitor Kley, Rodrigo Melim e Lorena Chaves. Faixa-foco do lançamento, “Perigo” teve um videoclipe lançado nesta sexta-feira, 1, no canal oficial da cantora no YouTube.

Uma representação da mulher que a campinense se tornou, o disco explora temas como a conexão com suas raízes, espiritualidade e sensualidade, tudo sob a ótica de uma jovem artista que celebra a sua chegada à idade adulta. “É um retrato da minha vida agora, aos 25 anos. Uma das palavras chaves é ‘amadurecimento’”, ela explica. “O título levanta um questionamento que partiu de uma busca sincera que em algum momento da vida, todos nós fazemos”.

Um bom exemplo das novas temáticas e reflexões propostas por “Quem É Ela?” é a faixa carro-chefe do repertório, “Perigo”. “Noite quente de verão, meu nome / Na sua boca eu sei que não se esconde / Seu desejo é meu também enfim”, Mariana canta, no que ela considera ser a canção mais densa do álbum, devido à sonoridade mais banhada no pop e pela expressão inédita da sua sexualidade, expressa na letra.

O videoclipe do single – cuja direção criativa da produção ficou por conta da produtora Doismilium –, retrata a cantora de cabelos curtos e rosto limpo, em uma versão mais crua e desnuda da Mariana que o público já conhece. A dança aqui é ferramenta de afirmação de sensualidade, tudo banhado por estética pop. “Aqui eu saí da minha zona de conforto, sem atravessar o que acredito, mas apresentando um lado nunca antes visto”, ela divide.

O novo trabalho de Mariana Nolasco busca demarcar a fase mais “madura e complexa”, de acordo com a artista, o que pode ser percebido de forma simbólica na capa do disco. Inspirada por representações da deusa romana Vênus (que é referenciada também em uma das faixas da tracklist), ela se apresenta em um pedestal, como uma estátua de arte clássica. Da pose alongada ao figurino sensual e artístico, a artista busca estar em contato com a força feminina, em suas “diversas manifestações, divinas e profanas”, como ela destaca.