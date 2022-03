Cantora Joelma fala sobre novo projeto neste domingo (20) no Fantástico

Sucesso no Pará com a banda "Calypso", a cantora Joelma estará neste domingo (20), no programa Fantástico da Rede Globo fazendo apresentações exclusivas e falando sobre seu novo álbum, "Isso É Calypso". 'Minha mãe dizia que eu valia pelos meus 7 irmãos', diz Joelma sobre energia na infância. A cantora acaba de lançar seu novo álbum, "Isso É Calypso".

Ao ser questionada pela repórter, Flávia Cintra, de onde vem tanta energia, ela se diverte lembrando da infância: "Eu nasci com ela. Minha mãe dizia que eu valia pelos meus sete irmãos", conta. A cantora anuncia turnê para 2022 e revela sequelas da Covid: '60 dias de cama e respiração voltou ao normal há 3 dias'.