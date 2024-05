Cantor Saulo Duarte e Larissa Luz navegam por diferentes ritmos no single “Labareda”

O guitarrista, cantor e compositor Saulo Duarte une referências que vão do Pará à Bahia na canção “Labareda”, novo single que estará disponível em todas as plataformas nesta quinta-feira, 30. Com vocais de Larissa Luz e percussão de Japa System, a faixa é uma parceria com a cantora e compositora Marietta.

“Labareda” nos convida a mergulhar a partir de multiplicidade de gêneros em uma sensualidade tropical, misturando ritmos como Arrocha e Reggae, além de apresentar elementos de Pagodão Baiano. Saulo Duarte ainda incorpora batidas digitais à produção, trazendo um tom eletrônico para a faixa.

“Ela [LABAREDA] é a continuidade da exploração do conceito do meu próximo disco, que não à toa se chama ‘Digital Belém’, já que tem como premissa misturar elementos eletrônicos e digitais aos ritmos paraenses e latino amazônicos.”

Com direção artística do próprio Saulo Duarte, “Labareda” foi produzida por Lucas Martins, mixada por Klaus Sena e masterizada por Felipe Tichauer.

Saulo Duarte é um artista nascido em Belém do Pará que atua como cantor, compositor, guitarrista e produtor musical. Considerado um dos guitarristas mais inventivos da sua geração, o artista vem construindo uma carreira original e sólida ao longo dos últimos 15 anos.

Venceu o Prêmio da Música Brasileira em duas ocasiões, 2015, como melhor grupo na categoria Canção Popular, com o disco "Quente" (Yb Music) e em 2017, como melhor álbum também na categoria Canção Popular, pelo disco "Cine Ruptura" (Natura Musical / Yb Music).

Por 8 anos esteve à frente do projeto Saulo Duarte e a Unidade com quem lançou três discos, "Saulo Duarte e a Unidade" (2012), produzido pelo renomado produtor Carlos Eduardo Miranda, "Quente" (2014) e "Cine Ruptura" (2016).

Em 2018 lança seu primeiro disco solo, "Avante Delírio" em parceria com a YB Music, que também lançou os discos anteriores, e o renomado selo britânico Sterns Music, álbum produzido ao lado de Curumin e Ze Nigro. O disco recebeu resenhas e críticas importantes como do jornal francês Le Monde e do site britânico Qwest TV by Quincy Jones.

Como guitarrista, colabora com nomes importantes da atual cena musical brasileira como Anelis Assumpção, Russo Passapusso (vocalista do Baiana System), Curumin, Larissa Luz e o mestre da guitarrada paraense Aldo Sena.

Seu som mistura elementos de reggae, funk e rock aos ritmos latino-amazônicos como carimbó, cumbia e guitarrada. Saulo é um nome conhecido e figura imprescindível para entender a música contemporânea do Brasil.