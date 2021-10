Cantor Adilson Dias lança clipe promocional do novo single, nesta segunda-feira, 25

Com a composição de Grey Ford em parceria, 'Ainda há tempo' terá seu videoclipe lançado às 20 horas, no canal no youtube da V Norte Produções, além das demais plataformas digitais.“Essa canção fala sobre Esperança com atitude de mudança de vida enquanto se pode escolher, uma vida com Jesus Cristo”, destaca o Adilson Dias.

O cantor gospel é também compositor, produtor musical, diretor e produtor de vídeo. Começou sua carreira em 1996 com a banda Razão, com dois discos gravados, participou de três coletâneas com apoio das rádios, e de diversos shows no estado com vários artistas do gênero religioso. O novo single marca o retorno da carreira musical do compositor.