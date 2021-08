Cansou de comer frango? Aprenda a fazer bife com molho e bacon na pressão

Está chegando a hora do almoço e você não quer comer aquele típico bife de carne passado na manteiga? Que tal experimentar uma nova forma de preparar a proteína, mas sem precisar abrir mão do sabor e de forma prática? A gente te ensina a receita bife rolê com bacon feito na panela de pressão.

Bife a rolê com bacon na pressão. (Reprodução\ Youtube)

INGREDIENTES

Bifes médios de coxão mole (a quantidade você deve definir de acordo com a sua fome)

2 dentes de alho picadinhos

1 cebola média picadinha

Sal e pimenta a gosto

Fatias de bacon sem pele

1 cenoura cortada em palitos

3 colheres (sopa) de óleo

3 tomates sem pele picados

1 molho de tomate

1 xícara (chá) de água quente (200 ml)

Cheiro verde picadinho

MODO DE PREPARO