Canal Brasil prepara maratona em celebração aos 40 anos de carreira de Dira Paes

Para celebrar os 40 anos de carreira de Dira Paes, o Canal Brasil exibirá uma maratona de filmes protagonizados pela atriz. Serão mais de 14 obras disponíveis a partir desta sexta (4) para os telespectadores revisitarem momentos mais marcantes da trajetória da artista paraense.

VEJA MAIS

Além da estreia do filme “Pasárgada”, dirigido, escrito e estrelado pela artista, também irão ao ar uma entrevista inédita no Cinejornal, apresentado por Simone Zuccolotto, entre outros filmes e programas que marcaram sua trajetória no cinema.

Dira usou suas redes sociais para agradecer a homenagem. No Instagram, a paraense compartilhou uma imagem do longa "Pasárgada" e disse que está profundamente emocionada e agradecida pelo presente.

"Amanhã a partir das 18h45, a programação passeia por minha trajetória artística de uma forma muito bonita através de filmes e entrevistas. Aproveito pra dedicar esse momento também aos diretores, atores, técnica, todas e todos que trabalharam tanto para que essas produções chegassem até aqui com tanta relevância", escreveu.

Veja a programação completa:

18h45 – Cinejornal;

19h – Pasárgada, de Dira Paes;

20h30 – Tarja Preta: Selton e Dira Paes;

21h – Ele, o Boto, de Walter Lima Jr.;

22h50 – Sangue Latino;

23h20 – Corisco & Dadá, de Rosemberg Cariry;

1h05 – Espelho: Lázaro Ramos e Dira Paes;

1h30 – Amarelo Manga, de Cláudio Assis;

3h10 – O País do Cinema - Amarelo Manga;

3h35 – Divino Amor, de Gabriel Mascaro;

5h15 – O País do Cinema - Divino Amor;

5h45 – Estamos Juntos, de Toni Venturi;

7h20 – TransMissão: Linn da Quebrada e Jup do Bairro com Dira Paes;

7h35 – A Grande Família - O Filme, de Mauricio Farias;

9h20 – Novos Nomes em Cena: Paulo Betti e Dira Paes;

9h50 – Ó Paí, Ó, de Monique Gardenberg;

11h30 – A Arte do Encontro: Tony Ramos e Dira Paes;

11h55 – 2 Filhos de Francisco, de Breno Silveira;

14h – O Papel da Vida: Marina Person e Dira Paes – 2 Filhos de Francisco;

14h25 – Baú de Histórias: Dira Paes.