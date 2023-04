Campanha solidária para o artista paraense David Matos, o 'Preguinho' do Catalendas, busca doações

O ator, roteirista e manipulador de bonecos que deu vida ao personagem “Preguinho”, do programa Catalendas, David Matos conta com a solidariedade dos fãs, amigos e familiares em uma campanha em prol da sua saúde. O artista foi diagnosticado com perda de mobilidade e sofre com o período afastado das oficinas.

Com a urgência de uma intervenção especializada fora do Sistema Único de Saúde (SUS) em neurologia, acompanhamento em fisioterapia e mais os custos de medicação de uso continuo os amigos decidiram fazer uma campanha para levantar a quantia de 30 mil reais e assim ajuda-lo nessa batalha.

A jornalista Dani Franco reforça a importância de David Matos para o cenário cultural paraense. “Ficamos sabendo da situação de saúde do David ano passado, quando houve a primeira campanha, mas ainda fechada, somente para as pessoas próximas a partir da rede de amigos dele”, explicou. Porém com a piora no quadro de saúde do artista, foi sentida a necessidade de ampliar a campanha.

Dani explica que o personagem “Preguinho” se mantem vivo nas memórias afetivas do público paraense até hoje. “Ele marcou uma geração, mas é muito mais do que isso. David foi ministrante de oficinas no Curro Velho, muita gente do teatro se ‘formou’ pelas mãos dele. Ele é parte da cultura desse estado por todo o pioneirismo com o teatro de bonecos e quanto isso representa na vida da gente”, destacou.

A jornalista ressalta que o artista é um grande fazedor da cultura que sempre lutou pela área. Vale destacar que qualquer pessoa pode contribuir com qualquer valor na campanha. As doações podem ser feitas via PIX para conta no nome de Luiz Evandro Passos, que é o nome de batismo do David, através do número 631.046.447- 72 (CPF). Também já está em produção um domingo especial de apresentações de teatro e música para arrecadar fundos para o início de maio.

Catalendas

O Catalendas é um programa de televisão que utilizava como estrutura um teatro de bonecos em um cenário inspirado nos recursos naturais da Amazônia para criar uma estética regional e apresentar narrativas populares do folclore brasileiro. A cada episódio o macaco Preguinho visitava a casa da Dona Preguiça para ouvir uma das histórias folclóricas que ela tinha para contar, estimulando a criatividade das crianças e transmitindo a cultura popular.