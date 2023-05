Campanha solidária em prol da saúde de David Matos promove ‘Mini Festival de Teatro’ em Belém

Mais um projeto de solidariedade em prol da saúde do ator, roteirista e manipulador de bonecos que deu vida ao personagem “Preguinho”, do programa Catalendas, David Matos, será realizado neste domingo (14), a partir das 10h, no Teatro Waldemar Henrique. Amigos e admiradores do artista, promovem o “Mini Festival de Teatro David Matos”, que contará com quatro espetáculos especiais em um único dia. A renda do projeto será para auxiliar no tratamento do artista.

David Matos foi diagnosticado com perda de mobilidade e sofre com o período afastado das oficinas. Portanto, desde o início de abril o artista conta com campanhas solidárias para ajudá-lo no tratamento. A jornalista Dani Franco, que segue a frente da organização das campanhas, destaca que a ideia foi para ampliar os fundos que poderiam ajudar no tratamento do artista, mas principalmente ressaltar a importância dele para a cultura paraense.

“Desde que recebemos a notícia sobre o estado de saúde do David Matos, começamos a pensar em alternativas que poderiam auxiliar na ajuda desse tratamento difícil. Seria uma rede de apoio entre amigos e pessoas próximas, porém, decidimos que ele é uma pessoa muito importante para a cultura paraense e merece esse esforço para que a solidariedade seja voltada para ele”, explicou.

A programação do festival traz atores como Cleber Cajun, que vive o personagem “Celestino”, um menino que veio de uma estrela e que agora precisa aprender a andar, a falar, usar seu corpo, lidar com as emoções, com seus limites, frustrações e descobertas. Além de Leonel Ferreira, que leva ao público: o “Pé de Vento”, um menino cheio de manias estranhas: contar degraus de escada, carros e motos que passam por ele. Inventar canções que só ele sabe cantar, e que sonha em ser jogador de futebol do clube de coração.

Paulo Ricardo Nascimento, idealizador do In Bust Teatro com Bonecos, que trabalhou muitos anos com David Matos, acredita na união das forças amigas para a cura do artista. “É uma energização, uma união de forças que nós transmitimos para ele. E todos os sentimentos são bons e positivos”, destacou.

Agende-se

“Mini Festival de Teatro David Matos”

Data: 14/05

Hora: 10h

Local: Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém - PA, 66017-000)

Mais informações: (91)98425-6171