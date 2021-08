Camila Queiroz se emociona ao ver chamada de 'Verdades Secretas'

A Rede Globo exibiu ontem uma chamada de "Verdades Secretas". A novela será reprisada a partir do dia 24 de agosto na emissora. Camila Queiroz, que fez sua estreia televisiva na novela, se emocionou: "Lembro que quando passou a primeira chamada de Verdades Secretas lá em 2015 e eu me vi pela primeira vez na TV me emocionei, agradeci, chorei, senti medo e frio na barriga. 6 anos depois, essa chamada passa novamente e eu estou sentindo exatamente as mesmas coisas!!!"

E os fãs comemoram o sucesso da atriz: