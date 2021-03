Camila Morgado, Gregório Duvivier e Letícia Lima estrearão novas séries na Amazon Prime Video

Três novas séries originais brasileiras estrearão em 2021 no serviço de streaming Amazon Prime Video. As novas produções incluem atores conhecidos do grande público, como Camila Morgado, Letícia Lima, Gregório Duvivier, Samantha Schmütz e outros.

5X Comédia

5X Comédia é uma adaptação da franquia teatral concebido por Sylvia Gardenberg, em 1995. A peça teatral foi lançada há mais de duas décadas. A cineasta Monique Gardenberg, irmã de Sylvia, que repensou o formato para televisão. A série partirá do isolamento para de maneira cômica abordar o assunto de diferentes pontos de vista. No total serão cinco episódios de 30 minutos, com cinco histórias diferentes. A série terá Gregório Duvivier, Katiuscia Canoro, Martha Nowill, Rafael Portugal, Roberta Rodrigues, Samantha Schmütz, Thati Lopes e Yuri Marçal. Os episódios serão dirigidos por Monique Gardenberg, Charly Braun, Pedro Coutinho e Rafael Primot.

Sentença Camila Morgado estrelará a série Sentença da Amazon Prime. (Divulgação / Nana Moraes)

A série conta a história da advogada criminalista Heloísa, que acredita na lei e no direito à defesa, mas se vê numa encruzilhada quando a justiça falha com quem mais ama. A produção com seis episódios de 45 minutos será dirigida por Anahí Berneri e Marina Meliande. A criação é de Paula Knudsen e é estrelada pela atriz brasileira Camila Morgado. Também fazem parte do elenco Fernando Alves Pinto, Victor Hugo Martins, Lena Roque, Lucinha Lins, Arthur Kohl, Pedro Caetano, Samya Pascotto, Clara Carvalho, Alexandre Apolinário, Rui Ricardo Diaz, Heloísa Jorge e Bárbara Colen.

Desjuntados

Letícia Lima faz sua especialidade - a comédia - na série Desjuntados. (Divulgação / TV Globo)

Desjuntados é uma série de comédia de 30 minutos, em sete episódios. A produção mostra um casal que está se separando e é forçado a morar no mesmo apartamento por problemas financeiros. Camila (Letícia Lima) é vendedora de uma empresa de beleza e Caco (Gabriel Godoy) é um funcionário desempregado do setor petrolífero à espera de uma remuneração que nunca chega. Na série também estão Rômulo Arantes Neto, Danni Suzuki, Letícia Isnard, Marcelo Laham e Solange Teixeira, e outros. A produção tem direção de Anne Pinheiro Guimarães e Olívia Guimarães. Dani Valente e Mina Nercessian são criadoras e roteiristas da série.